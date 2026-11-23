Thales Alenia Space, contratto da oltre 240 milioni di euro con OHB System

L'accordo riguarda lo sviluppo degli altimetri per il primo satellite Sentinel-3 Next Generation Topography

(Teleborsa) - Thales Alenia Space, la joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha firmato un contratto da oltre 240 milioni di euro con OHB System per lo sviluppo degli altimetri a bordo del primo satellite Sentinel-3 Next Generation (NG) Topography.



La missione Sentinel-3NG - si legge in una nota - è parte integrante di Copernicus, il programma di monitoraggio della Terra più sofisticato al mondo. Copernicus è gestito dalla Commissione Europea, finanziato dall'Unione Europea e in parte dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Sentinel-3NG garantirà la continuità della missione di prima generazione Copernicus Sentinel-3, per la quale Thales Alenia Space è il primo contraente.



La futura costellazione Sentinel-3 NG sarà suddivisa in due sottomissioni distinte. Da un lato, la missione Sentinel-3 Next Generation Optical (S3NG-O) assicurerà la continuità delle misurazioni multispettrali e termiche delle superfici terrestri e marine di Sentinel-3. Dall’altro, la missione Sentinel-3 Next Generation Topography (S3NG-T) garantirà la continuità delle osservazioni di altimetria radar degli oceani, del ghiaccio e dell'idrologia di Sentinel-3, migliorando significativamente le prestazioni delle misurazioni.



"I team di Thales Alenia Space sono orgogliosi di contribuire a Sentinel-3NG Topography, una missione che apre la strada a una nuova era per l'altimetria spaziale europea e che supporta la gestione sostenibile delle nostre risorse idriche", ha dichiarato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space. "La nostra azienda metterà a frutto la sua comprovata esperienza nell'altimetria spaziale per affrontare questa nuova missione Copernicus, fornendo dati oceanografici e idrologici senza precedenti alla comunità scientifica per comprendere meglio i cambiamenti climatici."

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