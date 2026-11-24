(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
La giornata del 23 novembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il cross Euro / Dollaro USA, che ha terminato in calo a 1,0903.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense evidenzia un declino dei corsi verso area 1,088 con prima area di resistenza vista a 1,0949. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,0857.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)