(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Effervescente il principale indice di Francoforte, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,15%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il DAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 24.744,9. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 25.987,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 24.152,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)