Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 4-nov
10.829 0,00%
Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 4/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 4/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Seduta decisamente positiva per il principale indice di Francoforte, che ha terminato in rialzo del 2,22%.

L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.644,2 e primo supporto individuato a 26.024,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27.263,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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