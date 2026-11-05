Analisi Tecnica: indice DAX del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Seduta decisamente positiva per il principale indice di Francoforte, che ha terminato in rialzo del 2,22%.
L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.644,2 e primo supporto individuato a 26.024,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27.263,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)