Auto, il mercato europeo cresce anche a ottobre (+3,4%). Elettriche in battuta

Il Gruppo Stellantis fa segnare un -7% nell'ambito dell'E e un -8% in Europa occidentale

(Teleborsa) - Nonostante la crisi che colpisce i produttori europei e l'impatto dell'inflazione sul potere d'acquisto, il mercato dell'auto europeo chiude anche il mese di ottobre in crescita, avviandosi a chiudere un anno complessivamente positivo. In base agli ultimi dati pubblicati dall'ACEA, l'associaizone europea dei costruttori d'auto, si è regitrato in UE un aumento delle immatricolazioni del 2,6% a 939.447 unitàì. In Europa Occidentale, che include anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda, Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite registrano un incremento del 3,4% a 1.128.252 unità.



La performance del mercato europeo da inizio anno fa segnare un +5,4% per un totale di quasi 9,5 milioni di veicoli, mentre in Europa Occidentale si registra una crescita del 6% per quasi 11,7 milioni di auto.



Il mercato dell'auto tricolore ha fatto segnare un aumento su base mensile del 5%, mentre la Spagna ha registrato un incremento più modesto dell'1,8%. Il mercato in Francia registra una performance superiore alla media europea (+7%), mentre la Germania conferma segni di frenata (+1,7%).



La suddivisione per categoria di veicoli vede un persistente aumento delle auto full electric (+61,4% in UE), che conquistano una quota di mercato del 29,8%; in crescita anche le ibride plug-in (+5,9%) con uno share del 33,7%, mentre sono stabili le ibride elettriche (+0,3%). Continuano a frenare le auto tradizionali a benzina (-29,8%) e diesel (-30,7%).



Per quanto concerne i singoli gruppi, Stellantis ha registrato un calo delle vendite (-7%) nel complesso dell'Unione Europea, con una quota di mercato in calo al 13,8%, ed un calo dell'8% in Europa Occidentale. In particolare la Peugeot ha fatto segnare un calo consistente (-7,2%), con uno share del 4,5%, mentre Fiat registra una crescita del 6,4% con una quota di mercato del 2,4%.



Il Gruppo Volkswagen , comprese Audi e Porsche, registra un decremento delle vendite del 9% e vede la sua quota di mercato scendere al 25,7%.



Fra gli altri marchi più popolari in Europa, la Renault registra un calo delle vendite dell'8,5%, con una quota di mercato del 10%. Fra le auto più alte di gamma, la tedesca Mercedes vede un decremento delle vendite dell'1,5%, mentre BMW (compresa la Mini) registra un +4,1%.



Le vendite di Tesla in Europa tornano a correre, registrando un aumento del 83,5% a 10.166 unità, con una quota di mercato che si attesta all'1,1%. Continua ad avanzare a grandi passi anche la cinese Byd, che ha registrato un incremento delle immatricolazioni di circa il 128,1% a 30.974 unità, con una quota di mercato che si porta al 3,3%. Bene anche la Geely con un incremento del 17,9% e una quota al 3,3%.

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