(Teleborsa) - Seduta effervescente per BFF Bank
che sale del 5,3% volando in vetta al Ftse Italia Mid Cap
(-0,3%).
Dopo il +5,4% di ieri, prosegue così il tentativo di rimonta del titolo
che in due anni e mezzo ha visto la capitalizzazione crollare da 2,4 miliardi a 220 milioni.
A sostenere gli acquisti odierni sono le speranze per le novità che potrebbero emergere dalle negoziazioni in esclusiva avviate dalla banca specializzata nel factoring con un'affiliata di Cerberus Capital Management
e riportate in occasione dei conti dei nove mesi
. Negoziazioni finalizzate a una possibile operazione strategica
che potrebbero portare alla firma entro Natale e permetterebbero a Bff di presentare il piano industriale
a inizio 2027.
Il quadro tecnico
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ftse Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend della banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico di BFF Bank
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,224 euro
con area di resistenza individuata a quota 1,304. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,182.