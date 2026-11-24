Blackstone, Apollo e Warburg Pincus in trattative per sostenere l'acquisizione di Global Payments

Uno dei più grandi leveraged buyout nel settore dei pagamenti degli ultimi anni

(Teleborsa) - Blackstone , Apollo Global Management e Warburg Pincus sarebbero in trattative per aiutare GTCR a finanziare l'acquisizione di Global Payments , in un'operazione che porterebbe la società al di fuori del mercato azionario (take-private) per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Lo hanno riferito fonti informate a Reuters.



GTCR è il maggiore azionista di Global Payments con una partecipazione del 16,35%.



Le società di private equity stanno discutendo potenziali investimenti in capitale di rischio (equity) o capitale privilegiato (preferred equity) per sostenere l'acquisizione del fornitore di servizi di pagamento proposta da GTCR. Le fonti hanno tuttavia precisato che le discussioni sono ancora in corso e che non è stato finalizzato alcun accordo.



Venerdì, in un documento depositato presso le autorità di vigilanza, GTCR aveva reso nota la propria intenzione di procedere all'acquisizione di Global Payments, pochi giorni dopo che Reuters aveva riportato la notizia dell'abbandono, da parte di GTCR e Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), di un tentativo di acquisizione congiunta tramite un consorzio.



L'operazione si collocherebbe tra i più grandi leveraged buyout (acquisizioni a leva) nel settore dei pagamenti degli ultimi anni.



Le fonti hanno sottolineato che la strutturazione del finanziamento rimane complessa, date le recenti difficoltà operative di Global Payments - tra rallentamento della crescita organica e concorrenza di nuovi operatori fintech e fornitori di servizi di pagamento - e l'ingente capitale necessario per perfezionare l'acquisizione. L'operazione potrebbe richiedere contributi significativi da parte di investitori in capitale di rischio o capitale privilegiato, al fine di ridurre la dipendenza dal debito.

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