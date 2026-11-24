Bruxelles promuove Roma: "conforme a raccomandazioni Ue", cosa ha detto Dombrovskis

si va verso chiusura procedura per deficit eccessivo

(Teleborsa) - Nel percorso di spesa "sei Stati membri, Austria, Belgio, Francia, Italia, Polonia e Slovacchia, sono conformi" alle raccomandazioni di bilancio, "e attualmente si prevede che l'Italia corregga il suo deficit eccessivo nel 2026. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis nell'audizione alla plenaria del Parlamento europeo definendola "una buona notizia".



Dombrovskis: Italia conforme a raccomandazioni Ue



La Commissione Ue ritiene nel dettaglio che il Documento programmatico di bilancio dell'Italia per il 2027 sia "conforme alla crescita massima della spesa netta" raccomandata dal Consiglio Ue, tenuto conto della flessibilità concessa dalla clausola di salvaguardia nazionale per difesa e sicurezza energetica.





Nel parere sul Dpb, inoltre, Bruxelles indica che potrà chiudere la procedura per deficit eccessivo nella primavera 2027, a condizione che i dati di consuntivo confermino un deficit inferiore al 3% del Pil nel 2026 e le previsioni di primavera indichino che resterà sotto tale soglia nel 2027 e nel 2028, tenuto conto della clausola. Sulla base delle previsioni autunnali, "entrambe le condizioni sarebbero soddisfatte".



Manovra sorvegliata speciale



Nel Dpb dell'Italia per il 2027 "non ci sono margini di sicurezza", evidenzia un alto funzionario europeo in merito alle valutazioni della Commissione Ue. La crescita della spesa netta, stimata al 3,3% a fronte del tetto dell'1,9% raccomandato dal Consiglio Ue, comporta uno scostamento cumulato di 15,3 miliardi, interamente assorbito dalla flessibilità per le spese per la difesa e la sicurezza energetica, sottolinea. "Siamo al limite".



"Forse non è un approccio molto prudente quello adottato dall'Italia in questa manovra - dice -. Qualsiasi sorpresa negativa crea quindi un rischio in termini di rispetto delle regole in futuro".



Per la prima volta nel Patto di stabilità si delineano sanzioni per uno Stato inadempiente, la Bulgaria. La Commissione Ue propone un inasprimento della procedura sul deficit del Paese: non rispetta il tetto di spesa e la "non conformità" alle raccomandazioni è "particolarmente grave", ha detto Dombrovskis. Dopo l'ok atteso del Consiglio Ue, la Commissione avanzerà una proposta sulla multa. "Per la Bulgaria, in quanto Stato membro dell'Eurozona, ciò comporterà una sanzione fino allo 0,02% del Pil". Sanzioni erano scattate con il vecchio Patto nel 2016 per Spagna e Portogallo, ma furono azzerate.



Nel 2027 competitività, stabilità, innovazione pilastri azione Ue



"Per quanto riguarda la competitività, l'attenzione è rivolta al potenziamento degli investimenti e dell'innovazione, anche in relazione all'intelligenza artificiale. Si chiede inoltre di approfondire il mercato unico, portare avanti l'unione del risparmio e degli investimenti e rendere il settore bancario più competitivo e meglio integrato a livello transfrontaliero. Per quanto riguarda la resilienza, l'accento è posto sul potenziamento delle competenze e sul miglioramento della qualità del lavoro", ha sottolineato.





Raccomandiamo un orientamento di bilancio leggermente restrittivo



Arriva anche un alert. Complessivamente nell'Unione europea "le nostre finanze pubbliche non si stanno muovendo nella direzione giusta" e i Paesi devono attenersi a impostazioni "prudenti" sulle politiche di bilancio, ha detto mettendo in rilievo gli aumenti di disavanzi e debiti pubblici. Per questo sul 2027 Bruxelles raccomanda una intonazione di bilancio "leggermente restrittiva", ha chiosato Dombrovskis.

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