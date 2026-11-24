Crolla a New York Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - A picco il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che presenta un pessimo -11,45%.



La tendenza ad una settimana di Monolithic Power Systems è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Monolithic Power Systems sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.254,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 1.140,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.368,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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