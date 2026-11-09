Milano 9-nov
51.400 +2,69%
Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 9-nov
10.783 +1,02%
Francoforte 9-nov
26.267 +1,73%

New York: acquisti a mani basse su Monolithic Power Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: acquisti a mani basse su Monolithic Power Systems
Effervescente il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che scambia con una performance decisamente positiva del 13,76%.
Condividi
```