(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Ottima performance per il metallo giallo, che ha chiuso in rialzo del 2,89%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'oro rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 3.668,9, mentre i supporti sono stimati a 3.566,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 3.771.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)