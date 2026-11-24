Invito all'acquisto per HCA Healthcare

(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre

Bene la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie , tra i componenti dell' S&P-500 , con un rialzo dello 0,92%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 480 USD, con stop loss individuato a quota 138,7 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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