Invito all'acquisto per HCA Healthcare
(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Bene la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, tra i componenti dell'S&P-500, con un rialzo dello 0,92%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 480 USD, con stop loss individuato a quota 138,7 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```