Milano 15:23
51.255 +2,40%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
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Londra 15:23
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Francoforte 15:23
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Orientamento rialzista per HCA Healthcare

Finanza
Orientamento rialzista per HCA Healthcare
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
In forte ribasso la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un -2,46%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 495 USD, con stop loss individuato a livello 138,7 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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