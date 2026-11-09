Orientamento rialzista per HCA Healthcare

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

In forte ribasso la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude la seduta con un -2,46%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 495 USD, con stop loss individuato a livello 138,7 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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