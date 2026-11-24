Invito all'acquisto per Prysmian

(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre

Ottima performance per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , che ha chiuso in rialzo del 6,52%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 107 Euro, Prysmian è molto appetibile con stop loss impostato a quota 103,6 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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