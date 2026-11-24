Leapmotor si rafforza in Europa con Stellantis

(Teleborsa) - Leapmotor rafforza la propria presenza industriale in Europa attraverso la collaborazione con Stellantis . Per adattare i propri modelli alle esigenze del mercato europeo, il produttore cinese di auto punta sulla produzione locale e sullo sviluppo ingegneristico.



Leapmotor - che opera in Europa attraverso la joint venture Leapmotor International, controllata al 51% da Stellantis - ha confermato in una nota l'avvio della produzione del Suv B10 nello stabilimento spagnolo di Saragozza, dove sarà realizzata anche la B05, nell'ambito della strategia "Made in Europe, for Europe".



La collaborazione con Stellantis riguarda anche lo sviluppo dei modelli destinati all'Europa, con attività di messa a punto presso il centro prove Stellantis di Balocco, in Italia. A Monaco di Baviera, in Germania, Leapmotor dispone inoltre del suo primo centro di innovazione fuori dalla Cina, dedicato alle attività di design, ingegneria e sviluppo dei prodotti.



La collaborazione industriale con Stellantis è stata recentemente ampliata anche al marchio Opel, che il 20 novembre ha firmato con Leapmotor un accordo da 100 milioni di euro per lo sviluppo di un nuovo C-Suv elettrico.

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