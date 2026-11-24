Londra: Anglo American in forte discesa
(Teleborsa) - Ribasso per la società mineraria, che passa di mano in perdita del 4,17%.
L'andamento di Anglo American nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 31,67 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 32,29. Il peggioramento di Anglo American è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 31,42.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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