Londra: in calo Anglo American

(Teleborsa) - Retrocede la società mineraria , con un ribasso del 3,10%.



Lo scenario su base settimanale di Anglo American rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Anglo American suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,91 sterline con tetto rappresentato dall'area 34,81. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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