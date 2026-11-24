Londra: scambi in positivo per Babcock International Group

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,06%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Babcock International Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Babcock International Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 10,72 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 10,52. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 10,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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