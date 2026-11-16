Londra: scambi al rialzo per Babcock International Group
(Teleborsa) - Avanza l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che guadagna bene, con una variazione del 3,32%.
Lo scenario su base settimanale di Babcock International Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Babcock International Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Babcock International Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 10,33 sterline. Primo supporto a 10,03. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 9,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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