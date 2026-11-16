Londra: scambi al rialzo per Babcock International Group

(Teleborsa) - Avanza l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che guadagna bene, con una variazione del 3,32%.



Lo scenario su base settimanale di Babcock International Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Babcock International Group . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Babcock International Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 10,33 sterline. Primo supporto a 10,03. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 9,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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