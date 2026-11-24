Manovra verso una scrematura: 1700 emendamenti giudicati inammissibili

Si attende una ulteriore selezione. In settimana potrebbe tenersi un nuovo vertice di maggioranza per la scrematura delle proposte dle centro-destra

(Teleborsa) - Potrebbero essere 1.700 gli emendamenti alla Manovra inammissibili, sui circa 6.600 presentati complessivamente dai gruppi parlamentari di maggioranza (circa duemila) ed opposizione. E' il risultato di una prima scrematura effettuata dalla Commissione Bilancio, che ha giudicato inammissibili 1.100 emendamenti per mancanza di copertura e 600 per estraneità della materia. Il termine per fare ricorso scadeva oggi alle 14.



E' prevista anche la fissazione di un tetto di 700 emendamenti da confermare entro giovedì, prima della ulteriore selezione dei super segnalati, che consentirà di sfoltire il lavoro delle Commissioni. Si attende dunque un nuovo vertice di maggioranza in settimana per fare il punto sulla Legge di Bilancio ed arirvbare ad una scrematura delle proposte avanzate dal centro-destra.



Salta il marchio per i Cortei



Fra gli emendamenti più dibattuti quello di Fratelli d'Italia, che puntava a dotare la Polizia di spray colorati per l'individuazione dei manifestanti violenti durante i cortei e che prevedeva una spesa di 150 mila euro nel 2027 per la sperimentazione. La norma, già espunta dal decreto Cortei, è stata giudicata inammissibile per estraneità di materia.



Niente rinvio per Plastic e Sugar Tax



Dichiarati inammissibili per problemi di copertura i cinque gli emendamenti che prevedevano un ulteriore rinvio della Plastic e Sugar Tax, di una delle due o di entrambe.



Salta l'aumento della soglia della exit tax



Inammissibile per mancanza di copertura anche gli emendamenti dei partiti di maggioranza che proponevano di alzare la soglia di applicazione della exit tax, ovvero la tassa sui super ricchi che lasciano il Paese, dagli attuali da 800 mila euro.



Rivalutazione pensioni e Quota 64



Altri cinque emendamenti in tema di rivalutazione delle pensioni sono stati dichiarati inammissibili per problemi di copertura. Restano in piedi, tuttavia, le proposte per la rivalutazione piena fino a sei o sette volte il minimo Inps, presentate anche da Forza Italia. Saltato anche l'emendamento della Lega che voleva aumentare il contributo delle banche per finanziare Quota 64.



Condono edilizio



IL Carroccio è ancora in pressing anche pin tema di condono edilizio, con l'introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso di 180 giorni per velocizzare le pratiche degli Enti locali, relative ai tre condoni del 1985, 1994 e 2003.





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