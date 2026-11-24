New York: accelera Salesforce
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,81%.
La tendenza ad una settimana di Salesforce è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Salesforce suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 186,6 USD con tetto rappresentato dall'area 195,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 180,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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