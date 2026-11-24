New York: accelera Salesforce

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,81%.



La tendenza ad una settimana di Salesforce è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Salesforce suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 186,6 USD con tetto rappresentato dall'area 195,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 180,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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