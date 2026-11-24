Milano
24-nov
48.121
-1,84%
Nasdaq
24-nov
26.214
-1,99%
Dow Jones
24-nov
50.019
+0,85%
Londra
24-nov
10.467
-0,13%
Francoforte
24-nov
25.018
-1,26%
Mercoledì 25 Novembre 2026, ore 00.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: CoreWeave in forte discesa
New York: CoreWeave in forte discesa
Migliori e peggiori
,
In breve
24 novembre 2026 - 20.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per la
startup di intelligenza artificiale
, che passa di mano in perdita del 12,22%.
Condividi
Leggi anche
New York: CoreWeave in forte calo
New York: violenta contrazione per CoreWeave
New York: CoreWeave Unstoppable
New York: CoreWeave Sharply Lower
Titoli e Indici
Coreweave
-11,85%
Altre notizie
New York: CoreWeave Shares Soar
New York: CoreWeave Hits the Accelerator
New York: CoreWeave sharply lower
New York: senza freni CoreWeave
New York: sellers pile on CoreWeave
New York: sellers pile on CoreWeave
Guide
Spionaggio industriale: 9 casi storici, dalla seta cinese ai segreti dell'intelligenza artificiale
Lo scandalo che ha coinvolto NVIDIA nel novembre 2026 ha riportato l'attenzione su una pratica antica quanto la competizione economica: lo spionaggio industriale.
leggi tutto