New York: profondo rosso per Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) - Pressione sulla società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende , che perde terreno, mostrando una discesa del 14,16%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Hewlett Packard Enterprise rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo di Hewlett Packard Enterprise ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 42,45 USD. Supporto a 40,04. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 44,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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