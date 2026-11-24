O'Reilly Automotive spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre

Nuovo spunto rialzista per il fornitore di componenti per auto , parte del Nasdaq 100 , che guadagna bene e porta a casa un +1,05%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 93,62 USD, O'Reilly Automotive è molto appetibile con stop loss impostato a quota 88,92 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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