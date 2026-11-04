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Piazza Affari: spinge in avanti Intesa Sanpaolo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: spinge in avanti Intesa Sanpaolo
Ottima performance per il colosso creditizio, che scambia in rialzo del 5,14%.
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