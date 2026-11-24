(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Andamento annoiato per il metallo prezioso, che chiude la sessione in ribasso dello 0,57%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il palladio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 887,5. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 913 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 878.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)