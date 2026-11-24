Piazza Affari: in calo STMicroelectronics

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda italo-francese di semiconduttori , con una flessione dell'1,94%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di STMicroelectronics più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo del produttore di chip ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 39,82 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 40,69, mentre il primo supporto è stimato a 38,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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