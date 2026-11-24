Piazza Affari: profondo rosso per Prysmian
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che passa di mano in perdita del 4,02%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Prysmian rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo dell'azienda produttrice di cavi si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 105,9 Euro. Supporto stimato a 101,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 110,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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