SECO, l’assemblea approva le modifiche allo Statuto e il potenziamento del voto maggiorato

(Teleborsa) - SECO comunica che in data odierna si è tenuta, sotto la Presidenza di Daniele Conti, l’Assemblea degli Azionisti in sede Straordinaria, in unica convocazione.



Delibere adottate dall’Assemblea Straordinaria

L'Assemblea ha approvato le modifiche agli articoli 2, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 24 e 25 dello Statuto sociale finalizzate principalmente al recepimento delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 47 del 27 marzo 2026 emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 19 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. “Legge Capitali”), nonché all’adeguamento della disciplina statutaria relativa alla presentazione di una lista di candidati da parte del Consiglio di Amministrazione in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo alla disciplina di cui all’art. 147-ter.1 del TUF e relative disposizioni di attuazione.



In particolare, le modifiche recepiscono le nuove disposizioni normative in materia di svolgimento delle assemblee degli azionisti, composizione degli organi sociali e disciplina della lista del Consiglio di Amministrazione, con l’obiettivo di mantenere il quadro di governance della Società pienamente allineato all'evoluzione della normativa applicabile alle società quotate.



Le modifiche statutarie in questione non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 c.c. agli azionisti che non hanno concorso alla relativa approvazione.



Approvazione del potenziamento del sistema di voto maggiorato fino a un massimo di cinque voti per azione

L’Assemblea ha inoltre approvato la proposta di modifica dell’art. 7 dello Statuto sociale volta al potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore.



Il nuovo meccanismo prevede che, successivamente alla maturazione del diritto al voto doppio dopo ventiquattro mesi di possesso continuativo delle azioni, venga attribuito un voto ulteriore per ciascun periodo di dodici mesi di detenzione ininterrotta, fino a un massimo di cinque voti per azione. La modifica statutaria è finalizzata a incentivare l’investimento di medio-lungo termine e a favorire la stabilità dell'azionariato, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla recente normativa di mercato.



L'efficacia della Delibera verrà meno (e, pertanto, verranno meno il potenziamento del voto maggiorato e il correlato diritto di recesso) qualora: (i) l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di SECO agli Azionisti Recedenti (l’“Ammontare del Recesso”) ecceda complessivamente l’importo di Euro 600.000,00, e/o (ii) la differenza tra (x) il valore dell’azione SECO ai fini della liquidazione del recesso (pari a Euro 3,417 per ciascuna azione SECO) e (y) il prezzo di chiusura dell’azione SECO dell’ultimo giorno del periodo di offerta in opzione ai soci delle azioni degli Azionisti Recedenti, moltiplicata per il numero delle azioni SECO oggetto di recesso inoptate, ecceda complessivamente l’importo di Euro 450.000,00, fermo restando che l’Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell’art. 2437-quater, commi 1 e 3, c.c., o (eventualmente) dai terzi che acquistino le azioni oggetto di recesso ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 4, c.c. (la “Condizione Risolutiva”).



La Società potrà in qualsiasi caso rinunciare alla Condizione Risolutiva, anche ove avverata.

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