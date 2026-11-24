(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso in salita a 43,26.
Lo status tecnico di medio periodo dell'argento ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 44,01. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 46,26, mentre il primo supporto è stimato a 41,76.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)