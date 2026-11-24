Terna, al via la seconda edizione del master PoliTech Lab: 362 candidature (+39%)

Ammessi 45 partecipanti, 15 per ciascuno dei Politecnici di Bari, Milano e Torino. Il master di II livello prevede 1.500 ore e 60 crediti formativi universitari

(Teleborsa) - E' partita a Roma la seconda edizione del Master universitario di II livello "PoliTech Lab: Innovazione nei Sistemi Elettrici per l'Energia". Il percorso è promosso da Terna insieme ai Politecnici di Bari, Milano e Torino e ha l'obiettivo di formare competenze specialistiche legate all'evoluzione del sistema elettrico. Il master è sviluppato nell'ambito della Rete Politecnica di Alta Competenza. Unisce il contributo scientifico e didattico dei tre atenei con le conoscenze tecniche del gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale.

All'inaugurazione hanno partecipato Pasqualino Monti, amministratore delegato e direttore generale di Terna, e Umberto Fratino, rettore del Politecnico di Bari. Erano presenti anche Isabella Nova, prorettrice del Politecnico di Milano, e Alberto Tenconi, direttore del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino.



La nuova edizione ha raccolto 362 candidature, il 39% in più rispetto all'anno precedente. Al termine della selezione sono stati ammessi 45 partecipanti, 15 per ciascun Politecnico. Tutti provengono da percorsi di laurea in ingegneria, in particolare elettrica ed energetica.

"La seconda edizione del PoliTech Lab conferma il valore della collaborazione tra Terna e il mondo accademico per sviluppare le competenze necessarie ad affrontare la crescente complessità del sistema elettrico. La formazione è parte integrante della nostra strategia industriale, una componente essenziale della capacità di Terna di guardare avanti e prepararsi ai cambiamenti", ha dichiarato Monti. "La disponibilità di competenze specialistiche sarà sempre più determinante per accompagnare gli investimenti e l'innovazione necessari all'evoluzione della rete elettrica. Il PoliTech Lab nasce con l'obiettivo di formare professionalità qualificate, unendo l'eccellenza accademica dei tre Politecnici alle competenze distintive di Terna. Investire sulla formazione significa investire sulla capacità del Paese di affrontare con competenza le sfide energetiche dei prossimi anni e costruire oggi le professionalità che contribuiranno alla sicurezza e allo sviluppo del sistema elettrico di domani".



Secondo quanto reso noto, con il PoliTech Lab è nata la prima collaborazione formativa istituzionalizzata tra i tre Politecnici. Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e dalla Faculty Terna, composta da professionisti ed esperti tecnici del Gruppo. Al termine del corso i tre atenei rilasceranno un diploma congiunto.

Il programma comprende, tra gli altri, i seguenti temi:

- modellizzazione delle reti;

- sicurezza e stabilità del sistema elettrico;

- tecniche avanzate di ottimizzazione;

- progettazione degli impianti ad alta tensione;

- elettronica di potenza e impiego di macchinari innovativi.



Sono previsti moduli dedicati all'asset management, all'affidabilità degli impianti, alla manutenzione, alla data analysis e al project management.

Il piano didattico tratterà inoltre il quadro normativo italiano ed europeo in cui operano i Transmission System Operator (TSO) e il funzionamento e l'evoluzione dei mercati elettrici. Sono incluse anche le metodologie avanzate di analisi e modellizzazione a supporto di dispacciamento, bilanciamento e gestione ottimale delle risorse.

Il master prevede un impegno complessivo di 1.500 ore e consente di ottenere 60 Crediti Formativi Universitari. Il titolo permetterà agli studenti di proseguire il proprio percorso professionale all'interno del Gruppo Terna.

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