(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Vigoroso rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,85%.
Lo scenario tecnico del greggio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 88,05 con area di resistenza individuata a quota 93,18. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 85,21.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)