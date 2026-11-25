(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Allunga timidamente il passo il cross Euro / Dollaro USA, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,59%.
La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,0992. Supporto visto a quota 1,0923. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,1061.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)