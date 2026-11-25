Avio, Berenberg conferma Buy e alza il target price a 48 euro

(Teleborsa) - Berenberg conferma la raccomandazione "Buy" su Avio e rivede al rialzo il target price, portandolo a 48 euro dai precedenti 39 euro.



La revisione riflette il nuovo prezzo obiettivo indicato dalla banca d'affari, che mantiene invariato il giudizio positivo sul titolo.



Intanto il titolo quotato a Piazza Affari mostra un andamento poco mosso, allineandosi alla debolezza mostrata dall'intero lstino milanese.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' azienda aerospaziale italiana rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 39,35 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 38,82. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 38,58.



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