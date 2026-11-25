Avio, Berenberg conferma Buy e alza il target price a 48 euro
(Teleborsa) - Berenberg conferma la raccomandazione "Buy" su Avio e rivede al rialzo il target price, portandolo a 48 euro dai precedenti 39 euro.
La revisione riflette il nuovo prezzo obiettivo indicato dalla banca d'affari, che mantiene invariato il giudizio positivo sul titolo.
Intanto il titolo quotato a Piazza Affari mostra un andamento poco mosso, allineandosi alla debolezza mostrata dall'intero lstino milanese.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda aerospaziale italiana rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 39,35 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 38,82. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 38,58.
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