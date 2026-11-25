(Teleborsa) - Seduta positiva per Banca Ifis
che guadagna il 4,1% posizionandosi in vetta al Ftse Italia Star
(-1%) e proseguendo il recupero dai minimi.
Al momento risultano scambiati oltre 393 mila pezzi con circa 890 contratti.
Si ricorda che l'istituto ha recentemente confermato la propria solidità patrimoniale
: a seguito della nuova decisione SREP ricevuta dalla Banca d'Italia, presenta un significativo buffer di CET1
e Total Capital ratio
, rispettivamente pari a 121 e 117 punti base. Inoltre, ha già avviato le iniziative propedeutiche al raggiungimento entro 12 mesi, a far data dal 18 novembre 2026, della Pillar 2 Guidance relativa al requisito di Tier 1 ratio.
Il quadro tecnico
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Star
, su base settimanale, si nota che l'Istituto con sede a Venezia
mantiene forza relativa positiva
in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,64%, rispetto a -1,95% dell'indice dei titoli del segmento STAR
).
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Banca Ifis
restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 9,23 euro
. La resistenza
più immediata è stimata a 9,79
. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 10,35
, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.