Campari brilla in Borsa sulla scia di Rémy Cointreau: il comparto spirits ritrova slancio

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Campari , protagonista di un allungo verso l'alto, con una ascesa dell'1,93%, beneficiando del clima favorevole che interessa il comparto europeo degli spirits. A sostenere gli acquisti contribuiscono i risultati e le nuove indicazioni di Rémy Cointreau , che a Parigi registra un progresso di oltre 10 punti percentuali dopo aver rivisto al rialzo le previsioni di redditività per l'esercizio in corso.



Il gruppo francese ha previsto un miglioramento significativo del margine operativo organico nei dodici mesi fino a marzo, rispetto alla precedente indicazione di un incremento contenuto. Annunciato inoltre un nuovo piano strategico al 2031-2032, focalizzato sulla crescita sostenibile, sull'espansione nei segmenti premium e accessibili e sull'accelerazione delle iniziative di contenimento dei costi.



Le indicazioni positive di Rémy Cointreau contribuiscono a riaccendere l'interesse degli investitori sull'intero settore delle bevande alcoliche, favorendo anche gli acquisti su Campari.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell' azienda attiva nel settore beverage più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Le implicazioni tecniche di breve periodo di Campari suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 6,799 Euro e supporto visto a quota 6,697. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 6,901.

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