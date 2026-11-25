ENAV: al via a Forlì il nuovo corso per controllori del traffico aereo

ENAV: AL VIA A FORLÌ IL NUOVO CORSO PER CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO

(Teleborsa) - Ha preso il via presso il Training Centre di ENAV a Forlì il nuovo corso di formazione per controllori del traffico aereo che vede coinvolti 62 giovani, chiamati a intraprendere un percorso di alta specializzazione per una delle professioni a più elevato contenuto tecnologico e di responsabilità nel settore dell’aviazione civile. I 62 allievi, 11 ragazze e 51 ragazzi provenienti da tutta Italia, hanno un’età compressa tra i 21 e 28 anni.



L’amministratore Delegato e Direttore Generale di ENAV Igor De Biasio ha dichiarato: "L’avvio del nuovo corso rappresenta un ulteriore investimento di ENAV nelle competenze professionali e nel capitale umano, in un contesto caratterizzato dalla significativa e costante crescita del traffico aereo in Italia. La formazione iniziale e il continuo aggiornamento delle competenze del personale rappresentano elementi centrali della strategia di ENAV, in un settore in costante evoluzione tecnologica e operativa. Con l’avvio del nuovo corso, ENAV conferma il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani talenti e nello sviluppo delle professionalità necessarie a garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto aereo italiano, accompagnandone la crescita nei prossimi anni".



Nei primi dieci mesi del 2026, infatti, ENAV ha gestito oltre 2 milioni di voli, raggiungendo un record storico, con un incremento del traffico aereo del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2025 e punte di crescita superiori al 9% nel mese di agosto. Un aumento dei volumi gestito garantendo eccellenti performance operative, con un ritardo medio imputabile a ENAV di appena 0,028 minuti per volo, pari a meno di due secondi.



L’Italia, peraltro, si conferma la prima, tra le principali nazioni europee, per tasso di crescita dei voli con un + 7,2% rispetto al 2025. Il dato è importante in assoluto ma ancora più rilevante se confrontato con la crescita media dell’area Eurocontrol (+0,3%) e con i principali paesi europei: Spagna +4,1%, Francia +3,7%, Gran Bretagna +2,2% e Germania 0%.



La cerimonia di apertura del nuovo corsa è avvenuta alla presenza del Presidente Sandro Pappalardo che ha ricordato ai 62 ragazzi che Professionalità, Umanità e Umiltà sono i principi fondanti del Gruppo ENAV in cui c’è un ambiente di lavoro sereno e serio che si interroga ogni giorno su come migliorare ancora. Il Training Centre di Forlì rappresenta un polo di eccellenza del Gruppo ENAV per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale operativo, anche attraverso l’impiego di avanzati sistemi di simulazione che consentono di riprodurre scenari operativi complessi. Dal 2022 ad oggi, il centro ha erogato oltre 660 mila ore di formazione, registrando più di 54 mila partecipazioni alle attività formative. Nel solo 2026 sono state erogate 136.767 ore di formazione, con 10.508 partecipanti.

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