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Piazza Affari: scambi al rialzo per ENAV

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Piazza Affari: scambi al rialzo per ENAV
Apprezzabile rialzo per la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, in guadagno del 3,32% sui valori precedenti.
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