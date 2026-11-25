Francoforte: andamento sostenuto per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore tedesco di camion e autobus , che avanza bene del 2,54%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Daimler Truck Holding mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,02%, rispetto a -3,53% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Analizzando lo scenario di Daimler Truck Holding si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 40,66 Euro. Prima resistenza a 41,41. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 40,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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