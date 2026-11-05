Francoforte: andamento rialzista per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Avanza il produttore tedesco di camion e autobus , che guadagna bene, con una variazione del 3,40%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Daimler Truck Holding evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Daimler Truck Holding rispetto all'indice.





Il quadro di medio periodo di Daimler Truck Holding ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 42,52 Euro. Primo supporto individuato a 41,87. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 43,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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