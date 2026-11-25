Francoforte: balza in avanti Beiersdorf
(Teleborsa) - Bene la compagnia di prodotti per la cura della persona, con un rialzo del 2,03%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Beiersdorf mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,31%, rispetto a -4,14% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo scenario di medio periodo della società tedesca che controlla il marchio Nivea ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 83,31 Euro. Supporto a 80,75. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 85,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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