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Francoforte: balza in avanti Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Rheinmetall AG
Balza in avanti il produttore di armamenti e componenti per automobili, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.
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