Francoforte: balza in avanti Schaeffler

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore automobilistico e industriale , in guadagno del 3,56% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Schaeffler rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo della società di tecnologie per la mobilità evidenzia un declino dei corsi verso area 5,03 Euro con prima area di resistenza vista a 5,15. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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