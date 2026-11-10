Francoforte: scambi in positivo per Schaeffler

(Teleborsa) - Avanza il fornitore automobilistico e industriale , che guadagna bene, con una variazione del 2,34%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Schaeffler rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico della società di tecnologie per la mobilità mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,653 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,723. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,617.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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