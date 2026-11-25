Francoforte: scambi in positivo per Vonovia

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia immobiliare residenziale tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Vonovia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Vonovia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,48 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,27. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 17,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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