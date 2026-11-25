Francoforte: scambi in positivo per Vonovia
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Vonovia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Vonovia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,48 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,27. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 17,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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