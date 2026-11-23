Francoforte: risultato positivo per Vonovia
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia immobiliare residenziale tedesca, con una variazione percentuale dell'1,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Vonovia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Vonovia rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Vonovia. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 17,34 Euro. Primo supporto visto a 16,93. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 16,66.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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