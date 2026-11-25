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(Teleborsa) - La, che con un'unica API permette di integrare gift card, cashback e benefit aziendali,dopo un round pre-seed da 3,4 milioni di euro, puntando su banche, fintech e piattaforme di welfare aziendale.In occasione del Salone dei Pagamenti,, ha detto a Teleborsa: "finperks è l'infrastruttura europea per gift card, cashback e benefit digitali. È una piattaforma white label che con una sola API è in grado di dare accesso 1.000 brand, con un catalogo che copre 30 Paesi".finperks, che al Salone partecipa come Start-up & Fintech Partner, riunisce in un'unica API, un solo contratto e un unico processo di settlement passaggi che le aziende devono spesso gestire con fornitori, contratti, commissioni e regolamenti separati. La, dai software HR ai provider di servizi paghe fino alle piattaforme di welfare aziendale, e per i programmi fedeltà aziendali.L'ingresso in Italiaannunciato a marzo 2026, finalizzato a sostenere l'espansione in nuovi mercati, rafforzare il team tech e consolidare le partnership con i brand. L'Italia è il primo mercato lanciato da finperks fuori dalla Germania, insieme al Regno Unito."Le direttrici di crescita sono principalmente due. Una è l'espansione in nuovi mercati: abbiamo lanciato l'Italia adesso e a breve faremo un altro lancio europeo. L'altra è sicuramente la parte di marketing e la crescita a livello di spinta sul mercato, includendo anche i prodotti che lanceremo l'anno prossimo pere che stiamo avviando in Germania, per poi proseguire negli altri Paesi europei", ha spiegato Roesler Franz.Secondo dati di Research and Markets del secondo trimestre 2026, ilcresce dell'8,2% su base annua e raggiungerà 25 miliardi di dollari entro la fine dell'anno e circa 33 miliardi entro il 2030. A livello globale le stime indicano volumi per 4,2 trilioni di dollari entro il 2032, con una crescita media annua del 13,2%. In Italia oltre la metà del credito welfare complessivo, il 55,1% nella media generale con picchi superiori al 70% su diverse piattaforme, viene utilizzata per spese correnti come buoni spesa, carburante e rimborsi delle bollette domestiche."L'Italia è interessante perché copre due aree. Una è più collegata a banche, fintech e wallet, ed è anche il motivo per cui siamo qui oggi: è un target strategico per noi, fatto di realtà che hanno bisogno di integrare la nostra soluzione nel programma loyalty o per potenziare l'engagement dell'utente. La seconda area è il mondo del welfare, quindi dei software di risorse umane, che gestiscono magari la parte di payroll esistente e che con la nostra soluzione potrebbero coprire nuovi casi d'uso,per le aziende che hanno bisogno di stimolare i propri dipendenti utilizzando un beneficio messo a loro disposizione", ha dichiarato Roesler Franz."La nostra chiave è sicuramente il fatto di avere un'API, un catalogo e un settlement che permettono un'integrazione molto veloce, quindi. Il fatto che non sia semplice sviluppare programmi di questo tipo in house è un grande valore aggiunto, perché, l'azienda o la banca è incentivata a utilizzarla. Conta anche il fatto di poter contare su un esperto del settore, che in questo caso siamo noi, senza dover mettere le mani su qualcosa che magari non è il proprio core business", ha aggiunto Roesler Franz.Roesler Franz, che guiderà lo sviluppo del mercato italiano e delle partnership strategiche, ha oltre, con precedenti ruoli in N26, Raisin e Solarisbank, dove si è occupato di sviluppo del mercato e ha ricoperto incarichi di General Manager.figurano Finanzguru, app di personal finance con oltre 3 milioni di utenti, che con finperks ha lanciato in sei settimane la funzione Sparbooster con più di 70 brand; Flizpay, app di pagamento, per cui l'offerta di gift card ha contribuito all'acquisizione del 25% dei nuovi utenti nel periodo considerato; e Saldo Bank, banca retail finlandese che ha integrato cashback e rewards finanziati dai brand. La società è stata fondata a Berlino nel 2025 da un team che comprende gli imprenditori che hanno sviluppato viafintech, infrastruttura fintech attiva in 17 mercati e acquisita nel 2021 dacon una exit a nove cifre.