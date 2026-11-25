Il calendario 2027 degli eventi societari di Brembo
I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi
(Teleborsa) - L'Azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, quale riferimento per l'attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2027 per l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti.
Venerdì 29/01/2027
CDA: Approvazione risultati preliminari 2026
Giovedì 18/03/2027
CDA: Approvazione Bilancio Annuale al 31 dicembre 2026
Martedì 04/05/2027
Assemblea: Approvazione Bilancio Annuale al 31 dicembre 2026
Martedì 11/05/2027
CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2027
Giovedì 29/07/2027
CDA: Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2027
Martedì 09/11/2027
CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2027
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