Indicazioni rialziste per Cardinal Health
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Seduta decisamente positiva per il distributore di prodotti farmaceutici, parte dell'S&P-500, che ha terminato in rialzo del 2,82%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Cardinal Health disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 279,6 USD, con stop loss stimato a quota 55,32 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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