Indicazioni rialziste per Cardinal Health

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Seduta decisamente positiva per il distributore di prodotti farmaceutici , parte dell' S&P-500 , che ha terminato in rialzo del 2,82%.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Cardinal Health disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 279,6 USD, con stop loss stimato a quota 55,32 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```