Forte interesse per Cardinal Health

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Rialzo marcato per il distributore di prodotti farmaceutici , tra i componenti dell' S&P-500 , che archivia la sessione in utile dello 0,91% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

A livello operativo, Cardinal Health è da comprare ai prezzi attuali pari a 276,8 USD con stop loss individuato a quota 55,32 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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