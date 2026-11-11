Forte interesse per Cardinal Health
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Rialzo marcato per il distributore di prodotti farmaceutici, tra i componenti dell'S&P-500, che archivia la sessione in utile dello 0,91% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, Cardinal Health è da comprare ai prezzi attuali pari a 276,8 USD con stop loss individuato a quota 55,32 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```